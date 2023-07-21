Происшествия 21 июля 2023, 13:08 Туристы устроили скандал в аэропорту Екатеринбурга из-за задержки рейса в Турцию E1.ru: сотни человек застряли в аэропорту Кольцово из-за задержки рейса в Турцию РИА «Новости»

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Сотни туристов оказались заблокированы в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за задержки самолета в Турцию. Люди, не вылетевшие на отдых вовремя, устроили скандал, сообщил сайт E1.ru.

Рейс авиакомпании Red Wings в Анталью должен был отправиться в 13:10 по местному времени 20 июля. Самолет задержали более чем на 15 часов. На онлайн-табло аэропорта Кольцово указали, что воздушный лайнер вылетел 21 июля в 04:20.

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Около 500 пассажиров застряли в воздушной гавани в ожидании рейса. Туристам сообщили, что самолет задержали из-за поломки.

Многие решили уехать домой, но даже людей с детьми не выпускали. Им пояснили, что только прокурор может разрешить покинуть аэропорт.

«Народ просто хочет взять справки об отмене рейса. Тут уже скандалы, полиция», — жаловался читатель E1.ru.

Отменять рейс авиакомпания не стала. Информацией с туристами не делились и все время переносили вылет на 10-20 минут. В гостиницу расселяли только семьи с детьми до двух лет, сообщил «Царьград».

Многих пассажиров возмутило, что из-за задержки рейса они потеряли день отпуска. Один из туристов отметил, что люди отдали за путешествие в Турцию большие деньги.

В аэропорту Красноярска ранее задержали сразу 20 рейсов. Причиной изменений в расписании стал густой туман.