Туристы сорвались с вулкана на Камчатке

На Камчатке с вулкана Ключевская Сопка сорвались два туриста. На место ЧП выехали спасатели. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Поступило сообщение о том, что два туриста сорвались. С наступлением светлого времени суток и при благоприятных погодных условиях запланирован вылет спасателей к месту происшествия», — рассказали в ведомстве. Информации о судьбе туристов пока нет.

В мае японский турист во время восхождения на камчатский вулкан Камень не смог преодолеть трудный участок маршрута и погиб. Он поднимался на вершину в составе группы из трех человек. Его товарищи остались живы — их эвакуировали с высоты 3300 метров. Тело погибшего японца спустили вниз с 3600 метров.

Ключевская Сопка — самый высокий действующий вулкан в Евразии. Его вершина находится на высоте 4750 метров над уровнем моря.