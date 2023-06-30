Происшествия 30 июня 2023, 00:07 Туристы потерялись в горах Карачаево-Черкессии МЧС по Карачаево-Черкессии сообщило о старте поисков потерявшихся в горах восьми туристов Пресс-служба МЧС

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В горах Карачаево-Черкессии заблудилась группа из восьми туристов из Краснодарского края, сообщила пресс-служба республиканского МЧС. В ведомстве рассказали, что на поиски отправились четыре спасателя с двумя единицами техники.

Сообщение о том, что группа из 20 туристов потерялась в горах, поступило на пульт дежурного 29 июня в 21:50. При попытке спуска с Софийских озер в поселок Архыз путешественники разделились и пошли в разных направлениях.

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«Первая группа из восьми человек не выходит на связь, их местонахождение спасателям неизвестно. Вторую группу из 12 человек спасатели обнаружили на спуске», — отметили в МЧС и добавили, что обнаруженных туристов перевели через реку, они уже направляются в Архыз.

Вторую группу пока не нашли. На их поиски отправили спасательную группировку Карачаево-Черкесского ПСО в составе четырех человек. Представители МЧС добавили, что туристы не регистрировались в подразделении министерства.

Ранее в республике уже терялись путешественники. Спасатели обнаружили их живыми на перевале Айюлю.