Туристы погибли в нацпарке в Коми

Следователи проверят сообщение о гибели двух туристов в национальном парке «Югыд Ва» в районе базы «Озерная» в Республике Коми. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

В туристическую группу входили три человека, двое из них погибли. У путешественников было разрешение на посещение парка.

«Связь с туристами отсутствует. По данному сообщению следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Коми организована процессуальная проверка», — сообщили в ведомстве.

К месту происшествия выехали спасатели Печорского аварийно-спасательного отряда ГАУ «СПАС-Коми».

Туристы приехали из Пермского края, все взрослые, рассказали ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону. Погибшие попали под лавину, сообщило агентство со ссылкой на «СПАС-Коми» регионального комитета ГО и ЧС. По предварительным данным, группа двигалась на двух снегоходах по реке Озерной, но их зацепило краем лавины. Двоих сразу засыпало, третий выбрался на поверхность. Он попытался самостоятельно откопать своих товарищей, но безуспешно. Выживший отправился на турбазу «Озерная» и рассказал спасателям о произошедшем. Утром он вернулся на место происшествия, где встретился с четырьмя туристами на снегоходах из Печоры. Они помогли откопать тела.

По другой предварительной информации, туристы на снегоходах подрезали склон горы, из-за чего на них сошла лавина.

«Югыд Ва» — один из самых крупных национальных парков России, его площадь — около двух миллионов гектаров.