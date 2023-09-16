16 сентября 2023, 22:57
Туристы погибли в ДТП с угнанным самосвалом в Мурманской области
Угонщик самосвала протаранил автобус с туристами под Мурманском
Мужчина угнал самосвал в Мурманской области, но во время движения не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом Mercedes. Жертвами ДТП стали четыре человека, еще четверо получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба МВД России в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что угонщик забрал большегруз и выехал на федеральную автодорогу Р-21 «Кола», где не справился с управлением и в районе 1542 километра выехал на встречную полосу, где врезался в автобус.
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Жертвами ДТП стали четыре находящихся в салоне туриста. Они скончались на месте. Водителя и еще трех пассажиров госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Сотрудники ДПС задержали угонщика грузовика. Его доставили в отдел полиции, а после направили на медицинское освидетельствование.
Все обстоятельства аварии установят сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
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