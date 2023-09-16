Происшествия 16 сентября 2023, 22:57 Туристы погибли в ДТП с угнанным самосвалом в Мурманской области Угонщик самосвала протаранил автобус с туристами под Мурманском Пресс-служба МВД

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Мужчина угнал самосвал в Мурманской области, но во время движения не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом Mercedes. Жертвами ДТП стали четыре человека, еще четверо получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба МВД России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что угонщик забрал большегруз и выехал на федеральную автодорогу Р-21 «Кола», где не справился с управлением и в районе 1542 километра выехал на встречную полосу, где врезался в автобус.

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Жертвами ДТП стали четыре находящихся в салоне туриста. Они скончались на месте. Водителя и еще трех пассажиров госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники ДПС задержали угонщика грузовика. Его доставили в отдел полиции, а после направили на медицинское освидетельствование.

Все обстоятельства аварии установят сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.