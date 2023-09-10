Происшествия 10 сентября 2023, 16:13 Туристы напали на инспектора природного края на Камчатке «Вулканы Камчатки»: туристы на джипе напали на инспектора природного парка пресс-служба «Вулканы Камчатки»

Читать 360tv в

Путешественники напали на инспектора природного парка на Камчатке, расположенного под Авачинским и Корякским вулканами. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения «Вулканы Камчатки».

Туристы поехали на джипе по неустановленному маршруту, повредив покров почвы и растоптав растительность. Инспектор парка Яна Анищенкова попыталась вернуть их на парковку, но они направились дальше. Путешественники также отказались показать удостоверения личности.

Реклама

Очевидцы предоставили парку видеозапись, на которой видно, как пассажир автомобиля-нарушителя пытается насильно убрать инспектора с пути. На место случившегося вызвали сотрудников полиции.

Территория Авачинского перевала между Корякским и Авачинским вулканами входит в кластер «Налычево» природного парка «Вулканы Камчатки». Перемещение в этой местности возможно только по установленным маршрутам и дорогам.

В начале сентября на сторожа в Дальногорском Приморского края напал медведь. Мужчина погиб, сообщили в Минлесхоза.