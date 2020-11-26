Туристы из Латинской Америки нашли путь в ЕС под Выборгом

Все нарушители въехали в Россию легально по туристическим визам. Но сразу после прибытия направлялись в Ленинградскую область, чтобы перейти границу и попасть в Финляндию.

В пограничной зоне сотрудники ведомства, начиная с 10 ноября, задержал более 10 нарушителей. У них не было документов, по которым они могли находится в охраняемой зоне. Некоторых ловили прямо на границе. Эти иностранцы признавались, что хотели попасть в Финляндию в поисках лучшей жизни.

Со всеми иностранными гражданами пограничники провели профилактические беседы, в которых рассказали о наказаниях за незаконное пересечение границы и организацию незаконной миграции.

После этого против них завели административные дела за нарушение пограничного режима. Четырем из латиноамериканцев выписали штрафы в размере 20 тысяч рублей. Кроме этого их выдворят за пределы России.

В начале этой недели на российско-финской границе поймали троих латиноамериканцев, которые пытались попасть на территорию ЕС. Увидев сотрудников ФСБ они сбежали в лес, но их быстро задержали. Сейчас они находятся в распределительном центре в Красном селе, где ждут своей очереди на высылку.