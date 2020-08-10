10 августа 2020, 12:19
Туристы из Франции погибли при нападении террористов в Нигере
Шесть туристов из Франции, их гид и водитель погибли в результате нападения террористов на западе Африки, в Нигере, сообщило издание Jeune Afrique.
По предварительным данным, отдыхающие ехали по провинции Тиллабери. Злоумышленники, которые прибыли туда на мотоциклах, устроили засаду и атаковали людей. Семь человек были застрелены на месте. Одна женщина попыталась сбежать, но ее догнали и нанесли ножевые ранения, в результате чего она скончалась, пишет ИА Nation News.
В настоящий момент подозреваемые не найдены. Полиция ведет розыск.