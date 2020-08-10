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    10 августа 2020, 12:19

    Туристы из Франции погибли при нападении террористов в Нигере

    Полина Петрова

    Шесть туристов из Франции, их гид и водитель погибли в результате нападения террористов на западе Африки, в Нигере, сообщило издание Jeune Afrique.
    Туристы из Франции погибли при нападении террористов в Нигере

    По предварительным данным, отдыхающие ехали по провинции Тиллабери. Злоумышленники, которые прибыли туда на мотоциклах, устроили засаду и атаковали людей. Семь человек были застрелены на месте. Одна женщина попыталась сбежать, но ее догнали и нанесли ножевые ранения, в результате чего она скончалась, пишет ИА Nation News.

    В настоящий момент подозреваемые не найдены. Полиция ведет розыск.

    Новости SMI.FM