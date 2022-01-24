Туристов предупредили о возможных обвалах на водопаде Плакун в Пермском крае

Министерство туризма пермского края предупредило о возможных новых обвалов на популярном среди туристов водопаде Плакун. В ведомстве порекомендовали не посещать достопримечательность в ближайшее время, написало Ura.ru.

«Пермский край богат природными достопримечательностями, которые на данный момент являются более безопасными», — отметили в ведомстве.

На новогодних каникулах на водопаде большой валун откололся от скалы и рухнул вниз. К счастью, никто не пострадал.