Пустую палатку с вещами мужчины и женщины обнаружили неподалеку от Никитских каменоломен под Домодедовом. Туристы, которые наткнулись на нее, предположили, что владельцы могли потеряться в пещерах.

Начальник управления по территориальной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Домодедова Анатолий Салихов сообщил «360», что информацию о палатке передали в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112 еще 28 сентября.

«Поступило сообщение, что на берегу реки Рожайка установлена палатка на два человека. Расстояние до Никитских пещер примерно полтора километра. Информация незамедлительно была передана в ОМВД. Заявлений и обращений о пропавших жителях в ЕДДС и в УВД не поступало», — уточнил он.

По его словам, сейчас поиски владельцев палатки продолжаются. Операцию проводят силами полиции и администрации городского округа. Обследуются местность вокруг палатки и подходы к Никитским пещерам.

В местном паблике «ВКонтакте» появились фото палатки. В описании к снимкам говорилось, что ее нашли возле брода в Синих Ямах. Она пустует уже не менее четырех дней. Внутри есть вещи, но нет документов.

«Местные туристы и спелеологи опасаются, что их владельцы могли уйти в близлежащую систему каменоломен Никиты и там заблудиться», — предположили авторы поста.

Администраторы сообщества «Никитские пещеры» уточнили, что пещеры в экспресс-режиме осмотрели два человека, но никого не обнаружили. Был проверен и журнал, где отмечаются туристы перед входом в пещеры. Судя по записям, все посетители, которые спускались в каменоломни начиная с 18 сентября, отписались о выходе.

«Вероятность нахождения людей под землей низкая, но не нулевая. <…> В связи с этим в предстоящие выходные запланирована поисковая операция в никитских каменоломнях», — добавили в паблике. В поисках администраторы призвали участвовать тех, кто хорошо знает систему пещер.

Никитские каменоломни представляют систему подземных выработок известняка. Вход в каменоломни находится в деревне Никитское, в шести километрах от железнодорожной станции Домодедово. Сама система пещер тянется правого берега реки Рожайки. Она очень сложная, имеет много опасных мест, при этом ее полной карты в Сети не найти. Посещение каменоломен требует определенных навыков и подготовки.