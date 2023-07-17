Происшествия 17 июля 2023, 11:59 Туристку убило молнией на юге России СК: туристка погибла после удара молнией в Ермаковском районе в Красноярском крае РИА «Новости»

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Женщина погибла после удара молнии в Ермаковском районе Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по региону.

Следствие установило, что туристическая группа в составе 14 человек совершала поход на горы в природном парке «Ергаки».

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Утром в воскресенье, 16 июля, четверо из них отправились на пик Звездный. Погода ухудшилась на высоте порядка 400 метров, после чего молния ударила женщину, которая погибла на месте. Еще двое туристов получили травму ног, один не пострадал.

Информацию о происшествии передал в КГКУ «Спасатель» один из туристов группы. На место ЧП отправились следственно-оперативная группа и спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Ранее от удара молнии погиб подросток в Новосибирской области, еще один пострадал. СК установил, что в момент непогоды дети прятались под деревом, сообщал RT.