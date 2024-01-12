Происшествия 12 января 2024, 12:48 Туристку из Перу задержали в Петербурге за попытку провезти шоколад с наркотиками

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Петербургские правоохранители задержали 40-летнюю жительницу Ленобласти в аэропорту Пулково. В багаже пассажирки, которая прибыла из Перу, обнаружили запрещенные вещества. Об этом сообщил 78.ru.

По данным полиции, туристка пыталась провезти коробку с шоколадом, в которой были спрятаны наркотики, добавила Neva.Today.

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Организована проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.