12 января 2024, 12:48
Туристку из Перу задержали в Петербурге за попытку провезти шоколад с наркотиками
Петербургские правоохранители задержали 40-летнюю жительницу Ленобласти в аэропорту Пулково. В багаже пассажирки, которая прибыла из Перу, обнаружили запрещенные вещества. Об этом сообщил 78.ru.
По данным полиции, туристка пыталась провезти коробку с шоколадом, в которой были спрятаны наркотики, добавила Neva.Today.
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Организована проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Наркотики
Санкт-Петербург
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