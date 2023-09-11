Происшествия 11 сентября 2023, 01:56 Туристка сорвалась со скалы в Сочи Женщина упала со скалы в Сочи в каньоне «Белые скалы», когда делала селфи Служба спасения города Сочи

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Несчастный случай произошел с туристкой в Сочи в районе каньона «Белые скалы». Девушка хотела сделать красивую фотографию на краю скалы, но не удержалась и упала вниз. Об этом в своем Telegram-канал сообщила «Служба спасения Сочи».

К месту ЧП сразу отправился поисково-спасательный отряд. Оказалось, что туристка выжила. Так как к скалам невозможно проехать, ее транспортировали на мягких носилках через лес и скалистую местность. Пострадавшая была в сознании.

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В настоящий момент она находится в больнице под наблюдением врачей.

В конце лета турист из Краснодара погиб, сорвавшись с высоты пять тысяч метров при восхождении на Эльбрус. Он двигался в группе из 14 человек, когда упал и получил несовместимые с жизнью травмы. Тело мужчины эвакуировали на коммерческом самолете.

В середине августа в Кабардино-Балкарии туристы попали под камнепад. Пострадало как минимум пять человек, еще один погиб.