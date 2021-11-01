Туристка рассказала о роли алкоголя в отравлении россиян в Хургаде

Российские туристы, отравившиеся во время отдыха в Египте, после ухудшения самочувствия продолжали потреблять спиртное в отеле. О произошедшем в Хургаде одна из туристок рассказала газете «Известия».

По словам девушки, сперва им стало известно об отравлении девяти человек в отеле. Позже в СМИ называли уже кратно большее число пострадавших.

Туристка рассказала, что после отравления некоторые туристы оставались в своих номерах и не обращались за медпомощью. Многие отдыхающие, если верить россиянке, усугубили свое положение тем, что наложили на пищевое отравление еще и алкогольное.

«Многие потравились, а сверху еще „накидались“ алкоголем», — сказала россиянка.

Издание также со ссылкой на отдыхающих сообщило, что число туристов, отравившихся в отеле на египетском курорте, достигло 200 человек. Точные причины пока неизвестны.

Массовое отравление произошло в четырехзвездочном отеле AMC Royal в Хургаде на прошлой неделе. О произошедшем стало известно 30 октября. Изначально сообщалось, что пострадали порядка 40 человек, в том числе россияне. Накануне Генпрокуратура Египта сообщила, что число отравившихся туристов достигло 47. Также стало известно о задержании шеф-повара и помощника директора гостиницы.