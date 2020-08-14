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    14 августа 2020, 13:02

    Туристка провалилась в расщелину ледника на Алтае

    Полина Петрова

    Туристка провалилась в расщелину при походе на ледник в Республике Алтай, пишет «ФедералПресс».
    Туристка провалилась в расщелину ледника на Алтае

    Уточняется, что инцидент произошел в районе ледника «Ак-Тру» в Кош-Агачском районе. Группа туристов шла по льду, когда одна из участниц упала в глубокую трещину. Сотрудники главного управления МЧС по региону отметили, что путешественники не были зарегистрированы.

    Девушке потребовалась помощь. Спасатели помогли ей подняться на поверхность. По словам специалистов, в медицинском обследовании туристка не нуждается.

    Новости SMI.FM