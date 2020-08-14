Туристка провалилась в расщелину ледника на Алтае

Уточняется, что инцидент произошел в районе ледника «Ак-Тру» в Кош-Агачском районе. Группа туристов шла по льду, когда одна из участниц упала в глубокую трещину. Сотрудники главного управления МЧС по региону отметили, что путешественники не были зарегистрированы.

Девушке потребовалась помощь. Спасатели помогли ей подняться на поверхность. По словам специалистов, в медицинском обследовании туристка не нуждается.