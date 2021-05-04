Туристка погибла во время сплава в Алтайском крае

В Алтайском крае во время сплава погибла женщина. Тургруппа, в которой она состояла, была незарегистрированной. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«При сплаве незарегистрированной группы туристов из Новосибирской области по реке Песчаная на одном из порогов произошло опрокидывание катамарана и рафта. Добраться до берега удалось 14 туристам из 15», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что туристов обнаружил начальник краевой пожарной части. Он доставил их в село Солоновка. Также была оперативно организована поисковая операция. В ней приняли участие спасатели, сотрудники пожарно-спасательного гарнизона, полицейские, представители администрации. Всего были задействованы 35 человек и 13 единиц техники. В результате женщину обнаружили без признаков жизни.

В пресс-службе напомнили, что регистрация в подразделениях МЧС России позволяет отслеживать группы и контролировать их движение. Для этого нужно зайти на сайт ведомства и заполнить форму. Кроме того, многие маршруты требуют особой подготовки, опыта и высокой квалификации самого туриста.