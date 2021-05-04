04 мая 2021, 18:19
Туристка погибла во время сплава на Алтае
На Алтае во время сплава по бурной реке погиб один человек. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, группа из 15 туристов сплавлялась на катамаране и рафте по реке Песчаная. На одном из порогов плавсредства перевернулись, люди упали в воду. Одна женщина погибла, оставшимся удалось доплыть до берега.
«Немедленно была организована поисковая операция. Всего было задействовано задействовано 35 человек, 13 единиц техники», — рассказали в региональном управлении МЧС.