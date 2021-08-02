Туристка осквернила древний некрополь в Северной Осетии

В Северной Осетии полиция начала проверку после того, как в Сети появилось видео с неподобающим поведением туристки в местном некрополе. Как сообщило МВД по региону в своем аккаунте в Instagram, все произошло в архитектурно-этнографическом комплексе «Город мертвых».

Видео из некрополя разместила в одной из социальных сетей сама туристка. На кадрах она берет в руки человеческую кость и трясет ей. Как сообщили в МВД, в таком поведении есть признаки преступления о надругательстве над телами умерших. Теперь полиция устанавливает личность девушки, которая так повела себя в местах захоронения.

Некрополь «Город мертвых» расположен около селения Даргавс в Пригородном районе. Он находится под государственной охраной. Всего в составе памятника 95 склепов, в которых захоронены целые поколения осетин.

Ранее сообщалось, что в Приморье из-за вандализма перед судом предстанут две девочки-подростка. От их действий пострадал не только монумент Герою России военному летчику Олегу Пешкову, но и посаженные вокруг памятника цветочные клумбы.