Происшествия 31 декабря 2022, 21:34 Туристка из России сорвалась со скалы в Абхазии МЧС Абхазии: российская туристка сорвалась со скалы в районе старой Гагры РИА «Новости»

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Туристка из Росси упала со скалы в Абхазии. Об этом сообщили в абхазском МЧС.

Все случилось в субботу, 31 декабря, в 14:30 по местному времени. Уроженка Ростова-на-Дону сорвалась со скалы в районе старой Гагры.

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Спасателям удалось вытащить 49-летнюю пострадавшую из ущелья. Ее госпитализировали. Врачи оценили состояние россиянки как тяжелое.

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Похожая история произошла в ноябре в районе Абрау-Дюрос. Мотоциклист из Новороссийска сорвался со скалы. Вместе с друзьями он приехал на спортивную базу «Лимачик». Мужчина притормозил рядом с обрывом. Он посмотрел вниз и попытался продолжить движение на пит-байке. Но оступился и потерял равновесие. У мотоциклиста остались жена и двое детей.

В августе внедорожник с водителем и пассажиром упал со скалы в море в Крыму. ДТП произошло на мысе Большой Атеш. Пострадали мужчина и женщина. Первую помощь им оказали очевидцы, потом их эвакуировала до скорой помощи бригада аварийно-спасательного отряда.