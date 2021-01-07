Туристка из Екатеринбурга умерла во время лыжного похода в Хакасии

Как рассказал руководитель группы, во время прохождения маршрута 51-летней женщине стало плохо. Группа довела ее до лагеря, но через полтора часа у нее остановилось сердце. Туристы отправили сообщение о своем положении на номер 112.

Из Абакана для эвакуации всей группы вылетел вертолет Ми-8 со спасателями. Несмотря на близость деревьев, машину удалось посадить близко к лагерю.

В ведомстве отметили, что туристы заблаговременно зарегистрировали свой маршрут. Их путешествие должно было продлиться с 29 декабря по 8 января. По прогнозам синоптиков, в эти дни температура воздуха могла опуститься до -45 градусов. Участники похода знали о таких условиях, но согласились на опасное путешествие.

Лишь благодаря тому, что у туристов была связь, спасателям удалось найти их лагерь в короткий срок.