Туристический маршрут на Мутновский вулкан на Камчатке закрыли после схода селя

Восхождение туристов на Мутновский вулкан на Камчатке временно запрещено. Накануне там сошел сель. Информации о пострадавших в результате природного явления не поступало, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Туристический маршрут через кратер на вершину Мутновского вулкана мы признаем исключительно опасным. Парк „Вулканы Камчатки“ пока запрещен к посещению туристами. Главное для нас — безопасность людей», — привела пресс-служба правительства слова министра туризма Камчатского края Владимира Русанова.

Ситуация с селем серьезная, подтверждают инспекторы природного парка: существуют высокие риски, что запруду прорвет, и весь накопленный объем воды затопит ущелье. Именно по этому ущелью и проходит туристическая тропа, которая ведет в кратер вулкана.

В среду, 18 августа, на туристическую тропу в каньоне Мутновского вулкана на Камчатке сошел грязевой поток. Как уточнила пресс-служба МЧС по региону, грязевая масса образовала затор, где скапливается талая вода из ледников.

Туристов призвали не приближаться к Мутновскому вулкану, поскольку не исключен повторный сход грязевого потока, а также прорыв затора с последующим выходом водных масс.

Два туриста сорвались с Ключевской Сопки на Камчатке. Оба погибли. Местность в этом регионе очень сложная и враждебная к человеку, так что простым туристам туда ходить не советуют. Но даже если вы решились — нужен не только опыт походов в горы, но и знание главных опасностей, которые подстерегают на вулканах. Одна из опасностей Камчатки в том, что любое отступление от тропы может стоить человеку жизни — из-за неустойчивости почвы, оступившись, можно провалиться в горячую грязь, где человек заживо сварится за считаные секунды.