Туристический автобус загорелся в Ленобласти во время движения

На кадрах видно пассажиров, они успели эвакуироваться и спрятались в деревьях вблизи дороги. Пелена черного дыма закрыла автобус. Водитель боролся с воспламенением моторного отсека в помощью огнетушителя. Однако потушить огонь не удалось, и автобус сгорел дотла.

Пожарный расчет на помощь не приехал. Как пассажиры продолжили маршрут — не сообщается.