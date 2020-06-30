30 июня 2020, 13:05
Туристический автобус загорелся в Ленобласти во время движения
Возгорание произошло на трассе «Сортавала» в Ленинградской области. Водитель остановился на обочине. Пострадавших нет. Видео с места инцидента показал Life.ru.
На кадрах видно пассажиров, они успели эвакуироваться и спрятались в деревьях вблизи дороги. Пелена черного дыма закрыла автобус. Водитель боролся с воспламенением моторного отсека в помощью огнетушителя. Однако потушить огонь не удалось, и автобус сгорел дотла.
Пожарный расчет на помощь не приехал. Как пассажиры продолжили маршрут — не сообщается.