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    09 июля 2020, 17:00

    Туристический автобус загорелся на мосту через Волгу под Нижним Новгородом

    Полина Петрова

    Туристический автобус, который ехал по Борскому мосту через Волгу, загорелся под Нижним Новгородом утром 9 июля, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.
    Туристический автобус загорелся на мосту через Волгу под Нижним Новгородом

    Отмечается, что автобус возвращался после доставки туристов в город Бор. В салоне были только водитель с напарником. Площадь пожара составила семь квадратных метров, информирует Газета.ru.

    «Возгорание произошло в моторном отсеке, причины будут устанавливаться сотрудниками пожарной охраны МЧС», — уточнили в пресс-службе.

    Огонь был ликвидирован. По информации сотрудников ГИБДД, пострадавших при пожаре нет