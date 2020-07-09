09 июля 2020, 17:00
Туристический автобус загорелся на мосту через Волгу под Нижним Новгородом
Туристический автобус, который ехал по Борскому мосту через Волгу, загорелся под Нижним Новгородом утром 9 июля, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.
Отмечается, что автобус возвращался после доставки туристов в город Бор. В салоне были только водитель с напарником. Площадь пожара составила семь квадратных метров, информирует Газета.ru.
«Возгорание произошло в моторном отсеке, причины будут устанавливаться сотрудниками пожарной охраны МЧС», — уточнили в пресс-службе.
Огонь был ликвидирован. По информации сотрудников ГИБДД, пострадавших при пожаре нет