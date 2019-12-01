  • Автобус слетел с моста в Забайкалье. В нем было более 40 пассажиров

    01 декабря 2019, 10:34

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    Следовавший из Читы в Сретенск автобус с пассажирами слетел с моста в районе станции Кэнга в Сретенском районе Забайкальского края. Об этом РИА «Новости» сообщил глава района Алексей Закурдаев.

    Как сообщил агентству источник в экстренных службах, в аварию попал туристический автобус, который отъехал от Читы на 60 километров. В нем находились 43 пассажира и водитель.

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    В министерстве здравоохранения Забайкальского края уточнили, что в результате ДТП тяжелые травмы получили семь человек. На месте аварии работают пять бригад скорой помощи.

    О состоянии пострадавших информации пока нет. Также неизвестно, по какой причине автобус слетел с трассы.