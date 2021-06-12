Туристический автобус с детьми загорелся на Ставрополье

Туристический автобус загорелся в Ставропольском крае. В нем находились 34 человека, в том числе 29 детей. В результате происшествия никто не пострадал, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«В Георгиевском городском округе произошло возгорание в моторном отсеке туристического автобуса, который двигался по маршруту Пятигорск — станица Советская. Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства. Его приводит РИА «Новости».

Пассажиры резервным автобусом отправлены к месту следования, уточнено в сообщении.

Рейсовый автобус въехал в мачту освещения в Ярославле. В больницу доставили водителя и девять пассажиров. Судя по фото аварии в соцсетях, автобус получил повреждения с правой стороны. У него разбито лобовое стекло, одна из дверей и окно.