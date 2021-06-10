Туристический автобус перевернулся в Мексике. Погибли семь человек

Произошла серьезная авария с туристическим автобусом в городе Тихуана в Мексике. Погибли семь человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным НСН, автобус перевернулся. Семь человек погибли, еще шестеро получили травмы. Всего в автобусе было более 50 человек.

Полиция устанавливает личности погибших людей. По их информации, они все работали в местных барах, неподалеку от места происшествия.