10 июня 2021, 16:41
Туристический автобус перевернулся в Мексике. Погибли семь человек
Произошла серьезная авария с туристическим автобусом в городе Тихуана в Мексике. Погибли семь человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.
По данным НСН, автобус перевернулся. Семь человек погибли, еще шестеро получили травмы. Всего в автобусе было более 50 человек.
Полиция устанавливает личности погибших людей. По их информации, они все работали в местных барах, неподалеку от места происшествия.