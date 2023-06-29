Эксклюзив 29 июня 2023, 10:56 Туристическая группа потеряла в горах Кемеровской области 3 подростков из детского дома Междуреченский отряд разыскивает на пике Поднебесный 3 пропавших подростков из тургруппы Пресс-служба МЧС

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На пике Поднебесный в Кемеровской области туристическая группа потеряла трех детей. Они пошли вперед и пропали, сообщила «360» пресс-служба Междуреченского поискового аварийно-спасательного отряда.

«Связи с ними нет, поиски ведутся. Информация, что их нашли, пока не поступала», — сказали в отряде.

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Вызов приняли 28 июня. Туристическая группа местного детского дома зарегистрировала поход и отправилась на пик Поднебесный. Во время спуска трое подростков отпросились пойти быстрее вперед, но до пункта назначения не дошли. Организаторы похода попытались разыскать их собственными силами, а потом вызвали спасателей. К поискам детей привлекли представителей полиции, администрации, волонтеров, в том числе 10 участников Междуреченского поискового аварийно-спасательного отряда.

«Сбежать там некуда, только горы. Полиция работает и в городе, но туда ведь надо на чем-то добраться — кроме электрички, больше не на чем. Если бы они добирались на транспорте, их узнали бы по камерам», — сказали в отряде.

В полиции Кузбасса подтвердили, что во время похода на пике Поднебесный пропали три подростка в возрасте 13, 14 и 15 лет. На поиски снарядили четыре группы, задействовали беспилотники. Мальчиков ищут на тропе до Соболиного приюта, на участке от реки Малый Казыр до приюта «Высокогорный», склонах пика Поднебесный, в поселке Амзас, у переправы и дороги к одноименной реке.