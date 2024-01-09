09 января 2024, 15:50
Туриста из Германии ограбили в Москве после ссоры с возлюбленной
Shot: ушедшего в запой из-за невесты туриста из Германии ограбили в Москве
В канун Нового года гражданин Германии приехал из Нюрнберга в Москву, чтобы сделать предложение своей девушке, а после поссорился с ней, ушел в запой и и его обокрал собутыльник. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По информации издания, гражданин Германии с русскими корнями в канун Нового года сделал предложение своей возлюбленной и услышал от нее заветное «да». Однако спустя некоторое время пара поссорилась, и мужчина ушел из дома.
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Он поселился в отеле СНТ «Верхнее Акатово» в поселении Московский, где познакомился с другим постояльцем. Тот предложил мужчине лечить душевную боль по-русски — уйти в запой. Несколько дней новые друзья выпивали.
Придя в себя 7 января, иностранец недосчитался чемодана с вещами и ноутбука. Общая сумма ущерба составила 71 тысячу рублей. Пострадавший обратился в полицию. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать его нового приятеля на автовокзале «Саларьево», с которого тот пытался бежать с награбленным имуществом.
Еще одна абсурдная ситуация произошла на новогодних праздниках с жителем Подмосковья. Он хотел похвастаться новым пистолетом и случайно застрелил гостя.
Новый год
Москва
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