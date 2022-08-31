Турист заблудился в горах Сочи

Отправившийся в одиночное путешествие по горному массиву Сочи турист заблудился и не смог самостоятельно выбраться. Поисками мужчины спасатели занимаются уже вторые сутки. Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Спасатели выяснили, что турист три дня назад вышел в одиночный поход из села Ореховка в сторону хребта Иегош. Свой точный маршрут он никому не сообщал. На связь турист выходит только в одностороннем порядке через экстренную службу «112». Чтобы получать от мужчины информацию, на хребте Алек установили ретранслятор связи.

По предварительным данным, травм и повреждений у туриста нет. Он просто не может найти выход из лесного массива в горах.

С местной базы МЧС 30 августа для осмотра местности вылетел вертолет. Но сотрудники ведомства никого не нашли. Также на место предполагаемого нахождения мужчины поднялись спасатели. Они продолжают поиски.

Утром 31 августа вертолет снова подняли в воздух для осмотра территории, но обнаружить туриста не удалось из-за густой растительности.