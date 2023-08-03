Происшествия 03 августа 2023, 13:57 Турист умер на «банане» в Анапе «Коммерсант»: турист из Иркутска умер в Анапе от сердечного приступа, катаясь на «банане» РИА «Новости»

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Турист из Иркутска умер в Анапе от сердечного приступа. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на прокуратуру по Краснодарскому краю.

ЧП произошло, когда 52-летний мужчина катался по морю на «банане» — надувном приспособлении для водного отдыха.

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Во время заезда он почувствовал себя плохо, туриста срочно отвезли на берег. Прибывшие на место медики сделали все возможное, но спасти мужчину не удалось.

Правоохранительные органы начали необходимые мероприятия, направленные на установление точных причин смерти отдыхающего.

В июле в Анапе погиб чиновник из Волгоградской области Михаил Ткачев. Находясь на берегу в день шторма, он увидел на волнах тонувшую девушку и бросился к ней на помощь. Туристка в итоге сумела выбраться из воды, а Ткачева утащило подводным течением.