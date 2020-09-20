20 сентября 2020, 18:25
Турист сорвался со скалы в Приэльбрусье
Турист из Удмуртии сорвался со скалы в ущелье Верхний Баксан в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Как сообщила пресс-служба региональной управы МЧС, спасатели начали поисково-спасательную операцию.
По данным ведомства, в операции принимают участие шесть человек и одна единица спецтехники.
Сообщение о ЧП поступило в Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС в 16:55. Турист из Удмуртии сорвался со скалы в ущелье Верхний Баксан на озере Сылтранкель. Он находился на высоте 3200 метров.
О результатах операции информации пока нет. В ведомстве не уточнили, из-за чего сорвался альпинист.
В августе пожилой альпинист из Санкт-Петербурга погиб в ущелье Адыл-су в Эльбрусском районе. 81-летний мужчина попал под камнепад. Тело альпиниста спустили с горы спасатели Эльбрусского спасательного отряда МЧС России и передали его следственно-оперативной группе.