Турист сорвался со скалы в Приэльбрусье

По данным ведомства, в операции принимают участие шесть человек и одна единица спецтехники.

Сообщение о ЧП поступило в Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС в 16:55. Турист из Удмуртии сорвался со скалы в ущелье Верхний Баксан на озере Сылтранкель. Он находился на высоте 3200 метров.

О результатах операции информации пока нет. В ведомстве не уточнили, из-за чего сорвался альпинист.

В августе пожилой альпинист из Санкт-Петербурга погиб в ущелье Адыл-су в Эльбрусском районе. 81-летний мужчина попал под камнепад. Тело альпиниста спустили с горы спасатели Эльбрусского спасательного отряда МЧС России и передали его следственно-оперативной группе.