Турист сделал предложение девушке за минуты до схода лавины в Домбае

В понедельник, 18 января, снежная лавина накрыла горнолыжную трассу курорта. Некоторым людям, которые оказались под снегом, удалось выбраться самостоятельно в первые мгновения после случившегося. Неподалеку от места произошедшего находился Звездилин вместе со своей возлюбленной и друзьями.

Отмечается, что мужчина на протяжении долгого времени готовился к важному событию. Он старался сделать торжественный момент идеальным. Местом для заветного вопроса он выбрал площадку у надписи «Выше только любовь». Она располагается на склоне горы Мусса-Ачитара.

Рядом с парой были их товарищи, которые снимали предложение на видео. Приятель парня вовремя вложил букет с цветами в руку Евгения. Девушка не скрыла радости от удивления и сказала: «Да!» Через считаные минуты на долину обрушилась многотонная лавина. Молодой человек пояснил, что с его компанией все в порядке.

В настоящий момент известно об одном погибшем при сходе снежных масс. Это мастер спорта СССР, президент горнолыжного клуба «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. Утром 19 января поисковые работы на месте произошедшего были возобновлены.