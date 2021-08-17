17 августа 2021, 14:04
Турист разбился насмерть при падении с 80-метровой высоты в Башкирии
Турист из Уфы погиб при падении со скалы Зубы Шурале высотой 80 метров в Башкирии.
Как сообщает mkset.ru со ссылкой на информацию председателя Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарита Гумерова, мужчина 1963 года рождения ночью потерял ориентацию в скалах и, не видя края, рухнул вниз с высоты в 80 метров. Полученные травмы оказались смертельными.
Кстати, это уже четвертый за неделю случай падения с высоты в регионе. Два из них закончились смертью людей.