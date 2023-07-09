Происшествия 09 июля 2023, 19:19 Турист погиб во время сильного шторма в Анапе Турист утонул в Анапе во время шторма в Черном море РИА «Новости»

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Отдыхающий утонул в Черном море на побережье Анапы во время шторма. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«Да, погиб сегодня», — уточнил в ведомстве.

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По данным городской администрации, сейчас на пляжах Анапы запрещено купаться из-за шторма и донного течения.

Мощный ливень обрушился на Краснодарский край в последние два дня. В результате непогоды в Сочи вода подтопила первые этажи некоторых домов. В мэрии отметили, что эвакуировать всех жильцов не стали, но некоторых отправили в пункт временного размещения.

Непростая погодная обстановка сложилась в Абхазии. Республиканское МЧС посоветовало туристам отказаться от поездок в Гагрский район из-за подтоплений и ливня.

На двух участках железной дороги в стране размыло пути. Движение поездов приостановили. Из-за непогоды ремонтники не могут приступить к восстановительным работам.