Турист погиб при спуске с вулкана на Камчатке

Правоохранители выясняют обстоятельства гибели мужчины во время спуска с Мутновского вулкана на Камчатке. Об этом сообщило издание «Ридус» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Российской Федерации по региону.

По данным следствия, мужчина находился с группой туристов из 20 человек. Во время спуска с вулкана он почувствовал себя плохо и умер.

«По итогам доследственной проверки и выяснения всех обстоятельств случившегося органом следствия будет принято решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства», — заключили в СК.