Турист наткнулся на собственную лыжу и погиб в Кузбассе

«Молодой человек ехал по трассе на большой скорости, там есть развилка и, как очевидцы говорят, он вначале хотел в одну сторону поехать, потом принял другое решение и повернул на другую сторону. В какой-то момент упал на склоне и наткнулся на собственную лыжу», — рассказали в пресс-службе и добавили, что турист приехал на Шерегеш из поселка Петровское Новосибирской области.

Лыжника после падения незамедлительно доставили в Таштагольскую городскую больницу. Врачи провели экстренную операцию, однако спасти его не удалось — турист получил тяжелейшие травмы и потерял много крови.

Горнолыжный комплекс в Шерегеше открыли еще в 1981 году к Спартакиаде народов РСФСР. Сейчас Шерегеш является самым популярным горнолыжным курортом России. За сезон туда приезжают около миллиона туристов.