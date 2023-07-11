11 июля 2023, 02:37
Турист лишился ноги на отдыхе из-за ошибки дочери
Daily Mail: британскому туристу разорвало ногу моторной лодкой из-за ошибки дочери
Британский турист остался без ноги, отправившись вместе с семьей в отпуск на Сардинию. Он стал калекой из-за дочери, которая на моторной лодке случайно сдала назад и наехала на отца, написала Daily Mail.
В результате мужчине разорвало левую ногу. В состоянии сильнейшего шока его доставили в больницу. Ногу пришлось ампутировать.
Реклама
Накануне в Абхазии российскую туристку унесло течением реки во время сильнейшего ливня в районе Гагр. Женщина приехала на отдых из Москвы. Ее поисками занялись спасатели.
Ранее сообщалось, что в Северной Осетии трое туристов сорвались со склона горы в Алагирском районе. Пропавших ищут на разных направлениях. Им на помощь выдвинулись 13 спасателей. Группа была зарегистрирована в МЧС, в нее входили шесть человек. Поиски людей осложняются плохой связью. Из-за этого нет понимания, на какой стороне хребта случилось происшествие.
Великобритания
Туризм
Семья
Реклама
Реклама