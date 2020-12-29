Турист из России скончался после застолья в Турции

Женщина уточнила, что два дня назад они прилетели в Анталью. Незадолго до его смерти пара употребляла алкогольные напитки. Пока не известно, по какой причине турист скончался, пишет «Газета.ru».

Согласно предварительным данным, летальный исход могло спровоцировать опьянение либо осложнения COVID-19.