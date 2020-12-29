29 декабря 2020, 10:05
Турист из России скончался после застолья в Турции
Турист из России скончался во время отдыха в Турции. Спутница 40-летнего мужчины обнаружила его тело в постели гостиничного номера, информирует газета Hürriyet.
Женщина уточнила, что два дня назад они прилетели в Анталью. Незадолго до его смерти пара употребляла алкогольные напитки. Пока не известно, по какой причине турист скончался, пишет «Газета.ru».
Согласно предварительным данным, летальный исход могло спровоцировать опьянение либо осложнения COVID-19.