Турист из Перми потерялся в национальном парке «Таганай»

Турист из Перми, который прибыл в национальный парк «Таганай» Челябинской области, потерялся 7 марта. Он отправился в одиночный поход и не прибыл вовремя к месту стоянки. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на ППС региона.

На данный момент специалисты организовали поиск мужчины. В операции задействованы представители отрядов и служб. Они обследуют все возможные пешие тропы и маршруты. Кроме того, следователи предпринимают и другие меры для поиска пострадавшего.