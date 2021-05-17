Турист из Екатеринбурга застрял в горах Абхазии

Сотрудники МЧС Абхазии не могут неделю пробиться к 64-летнему туристу из Екатеринбурга, который застрял в горах. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Отмечается, что мужчина может находиться на леднике Химса. По словам главы пресс-службы МЧС Абхазии Романа Лабия, это почти альпийская зона, где по ночам минусовые температуры.

По данным информагентства, во время восхождения одному из туристов стало плохо. Группа оставила его в палатке с едой, пообещав вернуться. Но на обратном пути путешественники попали под ледяной дождь. В результате шестерым участникам похода удалось самим спуститься к подножию, а седьмого сейчас ищут спасатели.