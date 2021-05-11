Турист-экстремал пропал в Хакасии во время сплава по бурной реке

Пропавшего на реке Абакан любителя экстремального спорта ищут спасатели в Хакасии. Мужчина выпал из резиновой лодки у коммунального моста, сообщили в региональном главке МЧС.

Вместе с пропавшим туристом был приятель. Они устроили сплав по Абаку от аала Райков до речного порта Абакана. При этом оба грубо нарушили правила безопасности — вышли на полноводную реку ночью без спасательных жилетов.

Пока поиски пропавшего туриста не принесли результатов. Проверку по данному факту уже начали следственные органы, отметили в МЧС.

По данным ведомства, еще один случай произошел в Таштыпском районе Хакасии. Там 9 мая на ручье Тигрим перевернулась лодка, пропал мужчина. Спасатели продолжают его поиски.

В МЧС призвали воздержаться от экстремальных сплавов и рыбалок, пока реки не успокоятся после таяния льда.

«Главное правило безопасности — спасательные жилеты должны быть надеты на всех, находящихся в лодке», — подчеркнули специалисты.

В случае сплава по горным рекам туристы должны обязательно надеть дополнительное защитное оборудование. На воде нельзя держать лодку боком к сильному ветру, а также подплывать близко к сливу перед порогом.

Еще один категорический запрет касается пересечения курса крупных судов и катеров. При рыбалке в ночное время нужно оснастить лодку бортовыми огнями и двигаться только с небольшой скоростью.