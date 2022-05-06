Тургруппа в Краснодарском крае попросила помощи спасателей из-за непогоды

Незарегистрированная туристская группа пошла в поход в Мостовском районе Краснодарского края, но вынуждена была обратиться за помощью к спасателям. Все дело в неблагоприятных погодных условиях. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по региону, для их эвакуации уже направили технику высокой проходимости.

«Поступило сообщение о том, что незарегистрированная туристская группа, следовавшая по маршруту станция Кизинка — станция Баракаевская, в количестве 75 человек, в том числе 60 детей, обратилась за помощью в связи с ухудшением погодных условий. На место направлены службы экстренного реагирования», — сказано в сообщении ведомства, которое процитировал ТАСС.

Туристская группа находится в четырех километрах от станции Баракаевская, на берегу притока Губса. Для эвакуации людей выехали три школьных автобуса Министерства обороны, три автомобиля УАЗ высокой проходимости, а также «Урал» от МЧС.

Детям, входящим в состав группы, от пяти до 18 лет. Информации о пострадавших нет. Пункт временного размещения уже развернули в Доме культуры в Мостовском районе, там будут работать медицинские бригады. По данным МЧС, в районе нахождения туристов идет дождь со снегом, порывы ветра достигают порядка трех метров в секунду, температура воздуха — около +10 градусов. Оперативный штаб уточнил, что группа заблокирована из-за подъема воды в реке.

«На помощь людям выдвинулись около 20 спасателей „Кубань-Спас“, „Казак-Спас“, волонтеров, семь единиц техники, в том числе высокой проходимости. Однако переехать реку невозможно из-за уровня воды, решается вопрос о спасении людей вертолетами. Ситуация находится на особом контроле министра ГО и ЧС края Сергея Штрикова», — уточнили в МЧС.

При этом в аварийно-спасательной группе «Кубань-Спас» агентству заявили, что эвакуация уже началась. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку.