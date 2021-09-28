Турецкого футболиста заподозрили в убийстве

Бывшего игрока турецкого клуба «Фенербахче» Сезера Озтюрка подозревают в убийстве. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Спортсмен участвовал в перестрелке, где погиб один человек. Причиной стал конфликт, который возник на дороге. По словам очевидцев, именно Озтюрк спровоцировал случившееся.

Ранее сына известного футболиста Майкла Джордана задержала полиция в штате Аризона. Джеффри Джордана обвинили в нападении на медика в больнице, куда его после тусовки в баре доставили с травмой головы.