Происшествия 22 декабря 2023, 09:52 Турецкие силовики задержали международного наркобарона TRT Haber: в Мерсине задержали находящегося в международном розыске наркобарона Википедия

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Турецкие правоохранительные органы задержали в Мерсине находящегося в международном розыске за незаконный оборот наркотиков Зафера Рамадана. Об этом сообщил местный телеканал TRT Haber.

Сотрудники Национальной разведывательной организации (MIT) и члены отдела разведки Управления безопасности провинции Мерсин установили местонахождение наркобарона. Силовики задержали его в районе Мезитли.

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По данным телеканала, операция прошла утром 22 декабря. Силовики использовали спецсредства и беспилотник. Задержанного доставили в Управление безопасности города, его допрашивают.

Ранее в Стамбуле задержали лидера действовавшей в России ОПГ Шамиль Амиров. Кроме того, турецкая сторона передаст России пойманного вора в законе Виктора Панюшина, совершившего несколько тяжких преступлений.