25 сентября 2020, 10:43
Турчанка умерла после укола красоты в подпольном салоне
38-летняя Кюбра Бойраз, жительница Турции, скончалась после укола красоты в подпольном салоне. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на зарубежное издание.
Жительница Турции пришла к мастеру, у которого квартира была переоборудована под косметологический кабинет.
По данным издания, после укола ботокса женщине стало плохо сразу в кабинете мастера. Он привез ее уже в бессознательном состоянии домой, а через сутки женщина умерла, не приходя в сознание. Отцу косметолог заявил, что у женщины просто упало давление.
Полицейское расследование, проведенное после возбуждения уголовного дела, показало, что ни один мастер, а их в салоне было шесть человек, не имел лицензии на проведение косметических процедур.