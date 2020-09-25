Турчанка умерла после укола красоты в подпольном салоне

Жительница Турции пришла к мастеру, у которого квартира была переоборудована под косметологический кабинет.

По данным издания, после укола ботокса женщине стало плохо сразу в кабинете мастера. Он привез ее уже в бессознательном состоянии домой, а через сутки женщина умерла, не приходя в сознание. Отцу косметолог заявил, что у женщины просто упало давление.

Полицейское расследование, проведенное после возбуждения уголовного дела, показало, что ни один мастер, а их в салоне было шесть человек, не имел лицензии на проведение косметических процедур.