    27 января 2020, 11:19

    Тундровик случайно убил вахтовика из ружья на Ямале

    Ольга Ситникова

    Житель тундры случайно выстрелил в вахтовика и убил его. Инцидент произошел, когда виновный доставал ружье, чтобы отогнать свору собак. Об этом сообщил сайт Urа.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по ЯНАО.

    «Дробь попала в грудь потерпевшему, находившемуся с уличной стороны в пяти метрах от жилища. От полученного ранения 45-летний мужчина скончался по пути в медучреждение поселка Сабетта», — отметили в пресс-службе.

    Предполагается, что вечером 10 июня прошлого года три вахтовика отправились на базу в 25 километрах от поселка Сабетта. Однако их вездеход застрял в ручье. Помощи мужчины попросили у местного жителя.

    Тундровик решил напугать свору собак заряженным ружьем. Оружие он хранил на полу под листом пенопласта в чуме.

    «Он, достоверно зная об отсутствии на ружье защитной скобы на спусковом крючке, зацепился курком за пенопласт, в результате чего произошел непроизвольный выстрел через стену чума в сторону улицы», — пояснили в пресс-службе.

    Тундровик полностью признал свою вину. Против него возбудили уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности».