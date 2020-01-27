Тундровик случайно убил вахтовика из ружья на Ямале

«Дробь попала в грудь потерпевшему, находившемуся с уличной стороны в пяти метрах от жилища. От полученного ранения 45-летний мужчина скончался по пути в медучреждение поселка Сабетта», — отметили в пресс-службе.

Предполагается, что вечером 10 июня прошлого года три вахтовика отправились на базу в 25 километрах от поселка Сабетта. Однако их вездеход застрял в ручье. Помощи мужчины попросили у местного жителя.

Тундровик решил напугать свору собак заряженным ружьем. Оружие он хранил на полу под листом пенопласта в чуме.

«Он, достоверно зная об отсутствии на ружье защитной скобы на спусковом крючке, зацепился курком за пенопласт, в результате чего произошел непроизвольный выстрел через стену чума в сторону улицы», — пояснили в пресс-службе.

Тундровик полностью признал свою вину. Против него возбудили уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности».