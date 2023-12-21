Происшествия 21 декабря 2023, 14:12 Туман спровоцировал в Дагестане ДТП с 16 авто. Очевидцы показали последствия аварии МВД Дагестана: на трассе «Кавказ» из-за тумана столкнулись 16 машин

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В Кумторкалинском районе Дагестана на трассе «Кавказ» произошло массовое ДТП. Из-за тумана, превышения скорости и несоблюдения дистанции столкнулись 16 машин. Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Авария произошла 21 декабря, в 08:30, на 781-м километре федеральной автодороги Р-217 «Кавказ». Медицинская помощь никому не потребовалась. В полиции предварительными причинами ДТП назвали несоблюдение водителями дистанции, скорости и туман.

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Очевидцы заявили Telegram-каналу «Тут Дагестан», что в аварии на участке трассы от Хасавюрта до Махачкалы пострадали люди. Они показали кадры с места аварии и подъехавшую скорую помощь. Столкнулись легковые авто, грузовики и микроавтобусы, в некоторых сработали подушки безопасности. Авто выстроились друг за другом, водителям посоветовали не ехать по этой дороге.

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