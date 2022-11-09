Туман окутал Кронштадтскую улицу в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубопровода | 360°

Происшествия 09 ноября 2022, 16:50 Туман окутал Кронштадтскую улицу в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубопровода

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Трубопровод прорвало на Кронштадтской улице в Санкт-Петербурге. Место происшествия заволокло густым паром, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

По данным местных СМИ, часть улицы пришлось перекрыть. Специалисты обнаружили, что трубопровод поврежден в районе дома № 28.

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«Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка трубопровода», — уточнили в пресс-службе.

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