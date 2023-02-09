Происшествия 09 февраля 2023, 10:58 Тульские спасатели рассказали, как действовали после взрыва газа в Ефремове

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Взрыв газа в жилом доме в Ефремове стал настоящим испытанием для спасателей. Об этом «ТСН24» рассказал заместитель начальника службы пожаротушения 3-го пожарно-спасательного отдела ГУ МЧС России по Тульской области Умед Ширинов.

По его словам, спасатели не растерялись, все действовали четко и слаженно.

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«Наши сотрудники хорошо обучены и каждый из них знает свое дело. Даже если ни с чем подобным не сталкивались, все равно в голову приходит то, что нужно делать здесь и сейчас, в кратчайшие сроки», — рассказал Умед Ширинов.

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Он добавил, что всего в спасательной операции с 7 на 8 февраля принимали участие 500 сотрудников МЧС и 118 единиц техники, включая подъемные краны. Благодаря их работе удалось спасти людей, находившихся под завалами.