Происшествия 22 марта 2023, 16:44 Тульские спасатели пришвартовали сорвавшееся с якоря судно

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Сотрудники МЧС Тульской области смогли предотвратить разрушение мостов из-за сорвавшегося с якорей судна. Об этом сообщила «Тульская служба новостей» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Неуправляемое судно двигалось по реке Ока в районе населенного пункта Дулево и могло снести мосты в городском округе Алексин.

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Спасатели подошли к земснаряду на воздушной подушке, пришвартовали и закрепили его у берега.

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