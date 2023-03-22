22 марта 2023, 16:44
Тульские спасатели пришвартовали сорвавшееся с якоря судно
Сотрудники МЧС Тульской области смогли предотвратить разрушение мостов из-за сорвавшегося с якорей судна. Об этом сообщила «Тульская служба новостей» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
Неуправляемое судно двигалось по реке Ока в районе населенного пункта Дулево и могло снести мосты в городском округе Алексин.
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Спасатели подошли к земснаряду на воздушной подушке, пришвартовали и закрепили его у берега.
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Спасатели
МЧС РФ
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